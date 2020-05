Cina: Festa del lavoro, oltre 520 mila visitatori nella provincia di Hubei dopo riaperture post-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle vacanze per la Festa del lavoro, 22 importanti attrazioni turistiche hanno riaperto nella provincia cinese di Hubei, focolaio della pandemia di coronavirus, e hanno ricevuto 520.400 visitatori da venerdì a domenica. Secondo l'Ufficio provinciale della cultura e del turismo, il numero di visitatori ricevuti è diminuito dell'83 per cento su base annua tra venerdì e domenica, mentre le entrate turistiche sono precipitate del 94,5 per cento a 30 milioni di yuan (4,2 milioni di dollari). Sebbene l'afflusso sia diminuito in modo significativo rispetto a un anno fa, il mercato si sta gradualmente riprendendo nella provincia, dove sono ancora in atto misure di controllo della pandemia. Per evitare il sovraffollamento e proteggere dai rischi di potenziale infezione, l'ufficio ha disposto in precedenza che i turisti avrebbero dovuto effettuare prenotazioni in anticipo e che il flusso turistico doveva essere limitato a non più del 30 per cento della capacità massima. (Cip)