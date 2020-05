Business news: China Mobile e Huawei completano installazione 5G sul Monte Everest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di telecomunicazioni cinese China Mobile, insieme al colosso tecnologico Huawei, ha completato l'installazione della rete 5G sul Monte Everest, la vetta più alta del mondo, ponendo "una pietra miliare nella costruzione della nuova infrastruttura tecnologica". Lo riferisce la stampa cinese. "Sebbene di fronte a molte difficoltà legate ai serrati ritmi di lavoro, alle altitudini elevate e a un ambiente difficile, siamo riusciti a completare l'attività in circa un mese", ha dichiarato Su Xiaodi, responsabile della promozione del 5G per Huawei. La società non solo ha formulato il progetto per la realizzazione del 5G nella zona in soli tre giorni, ma ha anche inviato un team tecnico ad alta quota per garantire il corretto funzionamento della rete, ha spiegato Su. Oltre all'Everest, sono state costruite stazioni base 5G in una serie di punti di riferimento in tutta la Cina, tra cui la Grande Muraglia e la Città Proibita. Anche le reti metropolitane di molte città sono coperte dal segnale. Entro la fine di marzo, la Cina aveva installato 198 mila stazioni base 5G, con un numero di utenti di pacchetti 5G superiore a 50 milioni, secondo i dati del ministero dell'Industria e dell'Informazione tecnologica. "Quest'anno la Cina è in grado di raggiungere il suo obiettivo di costruire 500 mila nuove stazioni base 5G", ha affermato Wen Ku, capo del Dipartimento per lo sviluppo delle informazioni e delle comunicazioni del ministero, aggiungendo che il governo continuerà a promuovere la costruzione della rete 5G e a dare nuovo slancio alla crescita economica. (Cip)