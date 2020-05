Business news: Iran, parlamento approva il passaggio dalla valuta rial al toman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento iraniano (Majlis) ha approvato un disegno di legge del governo proposto dalla Banca centrale iraniana (Bci) per eliminare quattro zeri dalla valuta nazionale. La nuova valuta verrà chiamata “toman” ed equivale a 10.000 rial, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Irna”. Il disegno di legge vedrà anche l’utilizzo della nuova unità monetaria “qeran”, equivalente ad un centesimo di toman. La legge stabilisce inoltre che il "rial" verrà scambiato insieme al “toman” per un periodo di due anni, durante i quali le vecchie monete e banconote verranno gradualmente raccolte per sostituirle con quelle nuove. Alla fine di luglio del 2019, il governo iraniano ha approvato un disegno di legge proposto dalla Banca centrale per eliminare quattro zeri dalla valuta nazionale, il rial iraniano, e cambiare il nome della divisa in toman. La decisione è stata presa al fine di mantenere l'efficienza della valuta nazionale e facilitare e ripristinare il ruolo della liquidità nelle transazioni monetarie nazionali. L’obiettivo del disegno di legge mira a ridurre i costi di emissione di banconote e monete, nonché semplificare le transazioni giornaliere, come contare e trasportare grandi volumi di banconote e monete e infine eliminare le monete dal ciclo di scambio economico del paese. Il governo ha inizialmente presentato il piano per cambiare il nome e il calcolo della valuta nazionale all'inizio di dicembre 2016. Tuttavia, l’attuazione era stata posticipata a causa dei pericoli legati a inflazione e instabilità economica. (Res)