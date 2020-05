Business news: India, economista premio Nobel Banerjee suggerisce pacchetto di stimoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha bisogno di una serie di misure di stimolo, con la distribuzione di denaro in contanti per creare domanda e prevenire fallimenti aziendali a catena. Lo ha detto l’economista indo-statunitense Abhijit Banerjee, Premio Nobel, in una conversazione online con Rahul Gandhi, dirigente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione. Lo studioso ha ricevuto il prestigioso riconoscimento l’anno scorso, insieme alla moglie franco-statunitense Esther Duflo e allo statunitense Michael Kremer, per l’approccio sperimentale alla lotta contro la povertà globale. “L’India ha bisogno di un pacchetto di stimoli. Non abbiamo ancora un pacchetto finanziario dedicato abbastanza grande”, ha affermato Banerjee. “Spendere è il modo più semplice per rilanciare l’economia. Avrà un effetto di stimolo”, ha spiegato. Il governo, a suo parere, potrebbe emettere carte per l’acquisto di cibo per tre-sei mesi per tutti coloro che ne hanno bisogno, da usare “per trasferire denaro”. (Inn)