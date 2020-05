Business news: due decessi per Covid-19, chiude temporaneamente impianto della Philip Morris in Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fabbrica di sigarette dell'Indonesia di proprietà del marchio statunitense Philip Morris è stata temporaneamente chiusa dopo che due operai dell'impianto sono morti per Covid-19. Lo riferisce il quotidiano "The Straits Times" citando fonti governative. La fabbrica, che si trova nella provincia di Giava orientale, dà lavoro a circa 500 operai ed è gestita dalla compagnia locale Hm Sampoerna, il più grande produttore di sigarette in Indonesia, di proprietà per il 92,5 per cento della Philip Morris. A seguito di test effettuati nei giorni scorsi, 63 dipendenti su 323 sono risultati positivi al coronavirus. (Res)