Business news: Giappone, 16 banche rifiutano di investire in aziende legate al nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sedici istituzioni finanziarie del Giappone hanno annunciato l’adesione a una campagna di disinvestimento da aziende legate alla produzione di armi nucleari e di sistemi balistici per la veicolazione di testate atomiche. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”, che ha condotto un sondaggio tra le banche giapponesi dotatesi di linee guida apposite in risposta alle pressioni dell’opinione pubblica e della comunità internazionale. I 16 istituti includono delle quattro mega-banche giapponesi: Mufg Bank, parte di Mitsubishi Ufj Financial Group Inc.; Mizuho Bank, di Mizuho Financial Group Inc.; e Sumitomo Mitsui Banking Corporation, del gruppo Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Si sono dotate di linee guida contro gli investimenti nel nucleare anche Japan Post Bank e Resona Bank, importante istituto bancario con sede a Osaka. Circa il 70 per cento delle 119 banche cittadine e regionali giapponesi hanno riferito a “Kyodo” di non aver affrontato formalmente la questione. (Git)