Kenya: Grande (M5s), grazie a governo e Aise per liberazione Silvia Romano

- La presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati, Marta Grande, ha commentato la liberazione della giovane cooperante italiana, Silvia Romano, rapita in Kenya il 20 novembre 2018. In una nota la deputata del Movimento cinque stelle ha dichiarato: “Una grande gioia la notizia della liberazione di Silvia Romano. Dopo mesi di attesa finalmente potrà tornare a casa e riabbracciare i propri cari. Il mio ringraziamento va al governo e all’Aise per aver lavorato instancabilmente affinché Silvia potesse tornare in Italia”. Silvia Romano, originaria di Milano, lavorava per la onlus marchigiana Africa Milele che opera nella contea di Kilifi, in Kenya, dove seguiva un progetto di sostegno all’infanzia con i bambini di un orfanotrofio. Nei giorni successivi al rapimento si è aperta la difficile fase delle indagini e dei tentativi di arrivare ai rapitori. Sul suo sequestro si sono fatte molte ipotesi, dai miliziani islamisti di Al Shabaab alla criminalità comune operante in Kenya.(Res)