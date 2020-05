Business news: Cina, Tesla annuncia produzione 4mila auto a settimana presso mega fabbrica Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di produzione delle berline Modello 3 di Tesla nella mega fabbrica di Shanghai, in Cina, supererà le 4mila unità a settimana entro la metà del 2020. Lo ha riferito la compagnia statunitense leader nella produzione di auto elettriche. La mega fabbrica di Shanghai produceva 280 veicoli al giorno dopo la sua inaugurazione, alla fine dello scorso anno, e la linea di prodotti Tesla a Shanghai consisteva nella versione Standard Range Plus del Modello 3 nel primo trimestre di quest'anno. La casa automobilistica ha riferito che continuerà ad aumentare la produzione del Modello 3 a Shanghai nel secondo trimestre, con linee di assemblaggio più efficienti dei Suv Modello Y costruiti a Shanghai, che inizieranno le consegne nel 2021. Tesla ha ridotto il prezzo della versione Standard Range Plus del Modello 3 prodotta in Cina da 303.550 yuan (circa 43mila dollari) a 271.550 yuan (38.445 dollari) venerdì, primo maggio, per soddisfare i nuovi requisiti di ammissibilità del governo per i sussidi. (Cip)