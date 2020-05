Kenya: Riccardi (Sant’Egidio) su liberazione Silvia Romano, volontari parte migliore dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cooperanti non sono eroi solitari, ma uomini e donne – in maggioranza donne – che portano dentro di sé volti, storie, universi, e li trasmettono. È questo il commento del fondatore della Comunità di Sant’Egidio ed ex ministro della Cooperazione internazionale, Andrea Riccardi, alla liberazione di Silvia Romano, la giovane cooperante rapita il 20 novembre 2018 in Kenya e rilasciata a seguito di un’operazione condotta dall’intelligence in Somalia, vicino a Mogadiscio. “E’ una notizia che ci riempie di gioia e che condividiamo con la famiglia di Silvia e tutti i suoi amici: i volontari e il mondo della cooperazione rappresentano una delle parti migliori dell’Italia”. Secondo Riccardi, “i cooperanti non sono eroi solitari, ma uomini e donne, in maggioranza donne, che portano dentro di sé volti, storie, universi, e li trasmettono. Sono la parte migliore del nostro Paese perché si dedicano con generosità agli ultimi e costruiscono il futuro dell'Italia nel mondo globalizzato”, ha aggiunto Riccardi.(Res)