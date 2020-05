Business news: Hong Kong, capo esecutivo Lam annuncia ulteriori misure a sostegno economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong introdurrà ulteriori misure per sostenere l'economia a seguito della pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il capo esecutivo Carrie Lam. In una conferenza stampa, Lam ha dichiarato che il governo aumenterà gli investimenti e le spese nel tentativo di salvare l'economia. "Le condizioni fiscali del governo sono migliori di quelle della crisi finanziaria asiatica oltre 20 anni fa; il governo ha già annunciato circa 37 miliardi di dollari di misure di soccorso", ha spiegato il capo esecutivo. Lam ha esortato il Consiglio legislativo a trasmettere quanto prima lo stimolo economico, comprese le misure di bilancio, e ad accelerare l'approvazione dei progetti governativi. Il prodotto interno lordo di Hong Kong si è contratto dell'8,9 per cento su base annua nel primo trimestre di quest'anno, il più grande declino registrato dal primo trimestre del 1974, poiché la pandemia di Covid-19 ha inferto un altro colpo all'economia di Hong Kong, che doveva ancora riprendersi dai mesi di manifestazioni e violenti scossoni sociali dell'anno scorso. Per affrontare le difficoltà economiche, il governo di Hong Kong ha annunciato due serie di politiche di sostegno nell'ambito del fondo anti-epidemia e alcune altre misure di aiuto nel suo bilancio annuale, tra cui 1.289 dollari in contanti per ogni residente di età pari o superiore a 18 anni e anche sussidi aiutare le imprese a corto di liquidità a pagare i salari. (Cip)