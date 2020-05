Business news: Nepal, compagnia di bandiera punta a miglioramento flotta per voli nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nepal Airlines Corporation (Nac), la compagnia aera di bandiera nepalese, ha chiesto al governo quattro miliardi di rupie (30 milioni di euro circa) per acquistare nuovi aerei per servire le aree remote di montagna. Lo ha riferito il nuovo amministratore delegato, Sushil Ghimire, precisando che la richiesta è stata avanzata in vista della presentazione della legge di bilancio da parte del ministero delle Finanze, attesa per il 29 maggio nella sessione parlamentare dedicata. Il dirigente ha sottolineato che quegli aerei sono necessari mentre i piani di acquisto di aerei per le rotte internazionali sono stati accantonati a breve termine a causa della pandemia di coronavirus e del suo impatto negativo sul turismo. La flotta nazionale della compagnia al momento comprende nove aerei: due Xian MA60, quattro Harbin Y-12, entrambi costruiti in Cina, e tre De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter, canadesi. (Inn)