- Sono 26.310 i morti per coronavirus in Francia. Lo ha reso noto la direzione generale della Sanità, ripresa dal quotidiano “Le Monde”. Nelle ultime 24 ore sono morte 80 persone. I pazienti ricoverati sono 22.614, 110 in meno rispetto a ieri.(Frp)