Libia: Unsmil condanna bombardamento aeroporto Mitiga

- La Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha condannato l’attacco avvenuto oggi contro l’aeroporto di Mitiga, a Tripoli, condotto dall’Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar. In un comunicato stampa, la missione Onu ha riferito che l’attacco, condotto con circa 80 razzi grad, è avvenuto mentre un velivolo civile si stava preparando per il decollo. “Questi orribili attacchi si verificano frequentemente vicino ai quartieri residenziali. “L'attuale bombardamento violento è solo l’ultimo di una serie di attacchi indiscriminati, la maggior parte dei quali sono attribuiti a forze fedeli all'Esercito nazionale libico, che dall'inizio di questo mese hanno provocato 15 morti e 50 feriti tra i civili”, si legge nella nota. “La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia rinnova la sua ferma condanna degli attacchi contro civili e installazioni civili e ribadisce il suo appello affinché i responsabili di questi crimini siano consegnati alla giustizia in base al diritto internazionale”, si legge nella nota.(Lit)