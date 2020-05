Kenya-Somalia: Di Maio, liberazione Silvia Romano dimostra che Stato non lascia indietro nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione per liberare Silvia Romano, la giovane cooperante rapita il 20 novembre 2018 in Kenya e rilasciata oggi in Somalia, “dimostra che lo Stato non lascia indietro nessuno”, Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, commentando la notizia al “Tg1”. “Ho sentito Silvia poco fa, siamo tutti molto contenti che finalmente possa tornare in Italia dopo un anno e mezzo dal rapimento”, ha dichiarato il responsabile della Farnesina, che dopo la notizia ha contattato anche il padre della giovane. “Noi siamo stati sempre in contatto con loro e sapere che può tornare in Italia mi rende orgoglioso come governo”, ha aggiunto Di Maio. Il responsabile della diplomazia italiana, che domani accoglierà la giovane cooperante al suo arrivo all’aeroporto di Roma-Ciampino, ha confermato che in questo momento Silvia nell’ambasciata d’Italia a Mogadiscio, precisando che la sua liberazione è avvenuta in Somalia “ed è da lì che la riporteremo in Italia”. Alla richiesta di dettagli sull’operazione per liberare la giovane, Di Maio ha osservato che è “riservata”, esprimendo il suo ringraziamento a servizi dell’Aise e il suo orgoglio per “gli uomini che hanno consentito a Silvia di fare ritorno a casa”. Silvia Romano, originaria di Milano, lavorava per la onlus marchigiana Africa Milele che opera nella contea di Kilifi, in Kenya, dove seguiva un progetto di sostegno all’infanzia con i bambini di un orfanotrofio. Nei giorni successivi al rapimento si è aperta la difficile fase delle indagini e dei tentativi di arrivare ai rapitori. Sul suo sequestro si sono fatte molte ipotesi, dai miliziani islamisti di Al Shabaab alla criminalità comune operante in Kenya. In base ad alcune indiscrezioni la giovane era prigioniera proprio di un gruppo legato ai militanti islamisti somali e detenuta nei pressi della capitale Mogadiscio.(Res)