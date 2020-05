Auto: Cina, Saic Motor registra crollo entrate del 47,1 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale casa automobilistica cinese Saic Motor ha registrato un calo delle entrate del 47,1 per cento su base annua a 105,95 miliardi di yuan (circa 15 miliardi di dollari) nel primo trimestre del 2020, in seguito all'epidemia di Covid-19. Lo ha dichiarato la compagnia nel rapporto finanziario del primo trimestre depositato presso la Borsa di Shanghai. L'utile netto è stato di 1,12 miliardi di yuan (circa 159 milioni di dollari) nei primi tre mesi, in calo dell'86,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La società ha registrato una ripresa delle vendite ad aprile dopo il forte calo nel primo trimestre, con 433 mila veicoli venduti il mese scorso, con un aumento dello 0,5 per cento su base annua. I dati di Saic Motor sono in linea con quelli del mercato, reso noti dall'Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam), la più grande associazione dell'industria automobilistica del paese: le vendite complessive di auto in Cina sono crollate del 43,3 per cento annuo a marzo, segnando 21 mesi di declino consecutivi, con 1,43 milioni di unità vendute in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La Caam ha stimato che, in caso di contenimento dell'epidemia entro aprile, le vendite caleranno di oltre il dieci per cento nella prima metà di quest'anno e di circa il cinque per cento nell'intero anno. La pandemia ha colpito un mercato già sotto pressione: le vendite del settore sono diminuite dell'8,2 per cento l'anno scorso, spinte da nuovi standard sulle emissioni inquinamenti e dal rallentamento dell'economia legato alle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. (Cip)