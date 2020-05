Business news: Thailandia, premier Chan-o-cha, la crisi economica potrebbe durare oltre 9 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impatto economico della pandemia di coronavirus in Thailandia potrebbe durare per almeno altri nove mesi. Lo ha dichiarato il primo ministro Prayut Chan-o-cha nel corso di una conferenza stampa, sottolineando in particolare le conseguenze negative della crisi sul turismo e sulle attività interne. Secondo gli esperti, la seconda maggiore economia del sud-est asiatico potrebbe perdere oltre 57 miliardi di dollari di entrate e più di 10 milioni di posti di lavoro. “Dobbiamo preparare le misure necessarie ad affrontare tutto questo”, ha dichiarato Chan-o-cha, aprendo alla possibilità di tornare a chiedere la collaborazione dei thailandesi più facoltosi come accaduto il mese scorso. Il governo ha già introdotto importanti misure economiche per sostenere il rilancio dell’economia: l’ultimo pacchetto, approvato ad aprile, è stato pari a 82,5 miliardi di dollari. Secondo la banca centrale, l’economia thailandese dovrebbe contrarsi quest’anno del 5,3 per cento, il peggior calo registrato dalla crisi monetaria e del debito del 1998. In totale, nel paese sono stati riportati quasi 3 mila casi di contagio e 54 decessi per Covid-19. (Res)