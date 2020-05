Venezuela: Operazione Gedeon, 31 accusati e un nuovo arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale del Venezuelana ha formulato accuse contro 31 persone, tra cui due ex militari statunitensi, per la presunta partecipazione all’incursione navale di domenica scorsa nel nord del paese, nota come Operazione Gedeon, volta a rovesciare secondo gli accusatori il governo di Nicolas Maduro. Lo ha annunciato ieri il procuratore generale, Tarek William Saab, in una conferenza stampa a Caracas. Saab ha aggiunto che i due statunitensi, Airan Berry e Luke Denman, dovranno affrontare accuse di terrorismo, cospirazione e traffico di armi. Oggi, inoltre, è stato arrestato a Carayaca, nello Stato di La Guaira, Rafael Enrique Castro Sandoval, detto El Miche, ricercato per il presunto coinvolgimento nell’operazione. Secondo quanto riferito dalla stampa venezuelana, Sandoval avrebbe confessato di essere giunto dal comune colombiano di Maicao e di far parte, insieme ad altre 54 persone, del gruppo imbarcatosi su un natante intercettato dalle forze di sicurezza a Chuao, nello Stato di Aragua. Il governatore statale, Rodolfo Marco Torres, ha ordinato un coprifuoco da ieri per facilitare la ricerca di altri presunti “mercenari”. (segue) (Brb)