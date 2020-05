Venezuela: Operazione Gedeon, 31 accusati e un nuovo arresto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guaidò ha respinto le accuse del governo e a sua volta lo ha accusato, via Twitter, di “uccidere i venezuelani e usare i loro corpi senza vita per inventare una storia” e di inventare scuse per perseguitarlo e arrestarlo. Il leader dell’opposizione ha aggiunto che “questo sanguinoso spettacolo che ha armato la dittatura non potrà fermare il grande malcontento popolare” e ha esortato i cittadini a chiedere il rispetto di tutti coloro che sono privati della libertà e a difendere i loro diritti umani. “Dobbiamo aumentare la nostra energia per ottenere la fine della dittatura e formare un governo di emergenza nazionale che abbia il sostegno del mondo, per porre fine alla sofferenza dei venezuelani”, ha concluso. (segue) (Brb)