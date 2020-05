Venezuela: Operazione Gedeon, 31 accusati e un nuovo arresto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fatti risalgono allo scorso 3 maggio, quando il ministro dell’Interno venezuelano, Nestor Reverol, ha denunciato un tentativo di “invasione marittima” da parte di “terroristi” in arrivo dalla Colombia, a seguito del quale almeno otto persone armate sono morte in uno scontro con le forze di sicurezza venezuelane sulla costa dello stato settentrionale di La Guaira. Il giorno successivo il presidente Maduro annunciava l’arresto di 13 “terroristi”, inclusi due cittadini statunitensi descritti come “mercenari”. In un discorso televisivo Maduro ha mostrato i passaporti dei cittadini Usa Airan Berry e Luke Denman. I due avrebbero confermato di lavorare per la società statunitense di sevizi per la sicurezza Silvercorp. (segue) (Brb)