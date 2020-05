Roma: Lega, subito autonomia anche per la Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega lancia la sua proposta per l'autonomia di Roma Capitale e di tutti enti locali. Il tema è stato dibattuto durante una diretta sulla pagina Facebook Lega - Salvini Premier – Roma a cui hanno partecipato Claudio Durigon, deputato e coordinatore di Roma, Massimo Garavaglia, deputato, Antonio Rinaldi, eurodeputato, Marco Penna, responsabile dipartimento Autonomia. "Con la scusa dell'emergenza sanitaria - ha sottolineato Durigon - il governo e le forze di maggioranza rilanciano le statalizzazioni delle aziende, il centralismo ministeriale e la tassazione patrimoniale, una deriva pericolosissima per la competitività del Paese. E' il remake di un film horror che l'Italia purtroppo ha già' visto. È su questi presupposti, infatti, che ci ritroviamo con un altissimo debito pubblico, una burocrazia asfissiante e una tassazione esorbitante". Il coordinatore romano della Lega Roma ha poi aggiunto: "Il rilancio dell'autonomia di Roma e di tutti gli enti locali e' l'antidoto migliore contro lo statalismo, il centralismo e il 'tassa e spendi', le tre ataviche fissazioni della sinistra. Dobbiamo invece puntare, oltre che sulla libertà' d'impresa, sull'Autonomia che è fondamentale per responsabilizzare i territori, avvicinare amministratori e cittadini, creare un controllo più vicino e diretto della spesa pubblica, orientando così gli investimenti dove servono davvero, secondo le effettive priorità espresse dalle comunità". (segue) (Rer)