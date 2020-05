Roma: Lega, subito autonomia anche per la Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Garantendo maggior autonomia e responsabilità a Roma Capitale e a gli enti locali - ha dichiarato Garavaglia - potremo avere un miglioramento della spesa pubblica in termini di tempi e qualità' degli investimenti, avvicinando decisori, amministratori e cittadini. In questo modo, avremo finalmente una burocrazia piu' produttiva ed efficiente, pronta a dare risposte puntuali e capillari a famiglie, privati e imprese. Ci aspettano anni difficili per riprenderci dalla crisi determinata dal covid-19 ma se non interverremo rafforzando gli enti locali tutto sarà più difficile e problematico. Dobbiamo trasferire risorse e poteri dai ministeri a Roma Capitale e agli enti locali – ha detto Garavaglia - lì dove si verifica l'incontro tra domanda e offerta di servizi al cittadino". Per Rinaldi: "la Lega e' impegnata ad avviare una stagione di rafforzamento dell'Autonomia degli enti locali e della liberta' di impresa per migliorare il funzionamento dello Stato e preparare una ripartenza economia del Paese. Libertà e autonomia rappresentano un'assoluta necessità soprattutto ora, con l'Italia in grave crisi e con la sinistra che rispolvera il suo peggior arsenale ideologico veterocomunista. La sinistra parla di patrimoniale. Vuole entrare nel capitale delle aziende non per sostenerle ma per spartirsi poltrone e potere, invece di aiutarle con un sistema fiscale e burocratico più equo. D'altronde la Sinistra è da sempre statalista. Vede nella burocrazia un modo per incrementare il potere e per controllare e imbrigliare le aziende, le quali in larga parte andrebbero nazionalizzate. In questa logica malsana, privati e imprese vanno spolpati con le tasse per dare allo Stato la possibilità di spendere, o meglio sperperare, secondo logiche di partito. Una follia - ha concluso - contro cui la Lega combatterà sempre". (Rer)