Kenya: Di Maio domani a Ciampino ad accogliere Silvia Romano

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione, Luigi Di Maio, secondo quanto si apprende, sarà domani a Ciampino ad accogliere Silvia Romano, la giovane cooperante italiana rapita in Kenya il novembre 2018 e liberata oggi dopo oltre due anni. Poco dopo la notizia della liberazione di Silvia Romano, il ministro degli Esteri ha sottolineato sul suo profilo Facebook: “Volevo darvi una buona notizia. Silvia Romano è libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno. Un abbraccio alla sua famiglia. E un grazie alla nostra intelligence, all’Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato”. Silvia Romano, originaria di Milano, lavorava per la onlus marchigiana Africa Milele che opera nella contea di Kilifi, in Kenya, dove seguiva un progetto di sostegno all’infanzia con i bambini di un orfanotrofio. Nei giorni successivi al rapimento si è aperta la difficile fase delle indagini e dei tentativi di arrivare ai rapitori. Sul suo sequestro si sono fatte molte ipotesi, dai miliziani islamisti di Al Shabaab alla criminalità comune operante in Kenya.(Res)