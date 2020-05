Business news: Cina, trasporto ferroviario merci con l'Europa, aumento del 46 per cento dei viaggi ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio ferroviario merci Cina-Europa ha raggiunto un livello mensile record ad aprile: i viaggi sono aumentati del 46 per cento su base annua, arrivando a 979, con un trasporto totale di 88 mila spedizioni di dimensioni standard. Lo ha riferito la China State Railway Group, l'azienda pubblica che gestisce il trasporto ferroviario nella Repubblica Popolare. Negli ultimi quattro mesi sono stati effettuati 2.920 viaggi e sono stati trasportati 262 mila container di dimensioni standard tra le due regioni, con un aumento rispettivamente del 24 e del 27 per cento su base annua. Il numero di viaggi dalla Cina all'Europa ha raggiunto 1.638 per un totale di 148 mila container, mentre dall'Europa alla Cina sono stati registrati 1.282 viaggi e 114.000 container. Il funzionamento stabile dei treni merci Cina-Europa è rimasto un canale di trasporto affidabile per collegare la Cina, l'Europa e i paesi coinvolti nell'Iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) e ha dimostrando il suo valore strategico nel garantire la continuità della catena di approvvigionamento internazionale durante la pandemia di coronavirus, ha affermato la compagnia. Da quando, il 21 marzo, il primo treno che trasportava forniture mediche è partito dalla città di Yiwu, nella Cina orientale, alla fine di aprile i treni merci Cina-Europa hanno trasportato 3.142 tonnellate di materiali per la prevenzione delle epidemie in paesi come Italia, Germania, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e Paesi Bassi. Il servizio ferroviario Cina-Europa è considerato una parte significativa della Bri e si prevede che favorirà gli scambi tra Cina ed Europa. (Cip)