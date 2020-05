Roma: Politi-Cerquoni (Lega), chiusura attività domenica è follia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con amarezza la scelta del sindaco Raggi di chiudere bar, gelaterie, pasticcerie, pizzerie a taglio la domenica pomeriggio. Proprio nel momento della ripartenza e nel giorno in cui, visti i dati delle associazioni di categoria, tali attività riportano maggiori incassi il sindaco decide di diramare un'ordinanza per la loro chiusura fino al 21 giugno". Lo scrivono in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio, Maurizio Politi ed il vice coordinatore della Lega nella Capitale, Flavia Cerquoni che poi proseguono: "Ci opporremo in consiglio comunale e nei municipi, depositando atti che chiedano, al contrario la possibilità per tali attività di rimanere aperte, consentendo ai tanti piccoli imprenditori di continuare a lavorare onestamente e a mantenere la propria famiglia e quelle dei loro lavoratori. La Raggi continua a mortificare chi sceglie di ripartire dopo un periodo così difficile, senza alcuna considerazione della necessità di rilanciare le attività lavorative a Roma". (Com)