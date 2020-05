Coronavirus: Sala, grandi città internazionali stiano vicine e diventino interlocutori importanti con l’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi non ci sentiamo tanto città-stato, ma città-mondo cioè città inserite in una un’ottica internazionale perché questa è la nostra vocazione e questo mi porta a pensare al ruolo dell’Europa. Io credo che nonostante a volte le perplessità e nonostante il fatto che a volte vediamo l’Europa come un meccanismo un po’ burocratico e lento oggi più che mai bisogna sentirsi europeisti. Noi sindaci di città così rilevanti e visibili dobbiamo combattere all’interno del nostro Paese ma il nostro percorso deve veramente incrociarsi con l’Europa”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nell’ambito di una conversazione con la sindaca di Barcellona, Ada Colau Ballano, sul ruolo delle città europee nel post emergenza coronavirus. “Questa crisi - osserva il primo cittadino milanese - è una prova di maturità per la politica e per l’Europa ma noi dobbiamo lavorare insieme per enfatizzare il ruolo delle città, anzi delle città e aree metropolitane. È molto più importante che le grandi città internazionali stiano vicine, imparino l’una dall’altra, si facciano forza l’una con l’altra ma diventino degli interlocutori importantissimi per Bruxelles”. (Rem)