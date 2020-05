India: coronavirus, crollo attività manifatturiera ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria manifatturiera indiana ha registrato una brusca contrazione ad aprile, per effetto del blocco delle attività e dei movimenti non essenziali imposto dal 25 marzo per contenere l’epidemia di coronavirus. L’indice dei direttori d’acquisto del settore è sceso a 27,4, da 51,8 di marzo. Un numero inferiore a 50 significa contrazione, un numero superiore a 50 significa espansione. È la prima volta che si registra un calo del genere in 15 anni, da quando l’indice viene elaborato. Da un’indagine della Confederation of Indian Industry (Cii), la confederazione industriale, emerge che due terzi degli amministratori delegati si aspetta una diminuzione delle entrate del 40 per cento nel trimestre aprile-giugno e di conseguenza perdite di posti di lavoro. Il 45 per cento dei dirigenti interpellati prevede che l’economia impiegherà più di un anno a riprendersi mentre il 36 per cento pensa che la ripresa richiederà da sei mesi a un anno. (Inn)