Trasporti: Cina-Europa, inaugurato nuovo servizio ferroviario merci Yiwu-Vilnius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un treno merci ha lasciato la città della Cina orientale di Yiwu, nella provincia di Zhejiang, in direzione di Vilnius, capitale della Lituania, inaugurando una nuova linea di trasporto merci tra la Cina e l'Europa. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", il treno del servizio postale percorrerà un totale di 10.146 chilometri e passerà da Kazakhstan, Russia e Bielorussia prima di arrivare a destinazione. Il treno, che trasporta 100 teu (unità equivalente a 20 piedi) caricati con 353,77 tonnellate di posta internazionale da Shanghai e da altre quattro province, lascerà la Cina attraverso Horgos, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang. Dopo l'arrivo, la posta internazionale sarà distribuita in 36 paesi europei, tra cui Spagna, Danimarca, Svizzera e Francia. Il servizio di treni merci Cina-Europa si è espanso rapidamente da quando è stato lanciato nella città di Yiwu, nota per il suo commercio di prodotti al dettaglio, nel 2014. Il servizio ora ha 12 rotte che collegano la città con 37 paesi e regioni in tutta l'Eurasia. Le statistiche aggiornate mostrano che in totale 133 treni merci Cina-Europa sono partiti da Yiwu quest'anno, trasportando 11.220 teu, con un aumento del 44,1 per cento su base annua. (Cip)