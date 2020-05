Kosovo: direttore Ufficio Ue, Pristina riceverà sostegno finanziario per 160 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo riceverà 160 milioni di euro in assistenza dall’Unione europea. Lo ha annunciato il direttore dell’Ufficio dell’Ue a Pristina, Nataliya Apostolova, in un messaggio video rilasciato oggi in occasione della Festa dell’Europa, ripreso dal portale kosovaro “Gazeta Express”. Apostolova ha ricordato come le istituzioni Ue abbiano garantito 160 milioni di euro in prestiti per il Kosovo, al fine di stabilizzare l’economia nazionale. “L’Unione europea sta mettendo insieme un sostegno economico sotto forma di garanzie e prestiti per centinaia di milioni di euro, per sostenere le economie e proteggere i posti di lavoro minacciati dalla pandemia di coronavirus nei Balcani”, ha detto Apostolova. (Kop)