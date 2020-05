Imprese: Castelli (M5s), ecobonus al 110 per cento e ristoro a fondo perduto per calo fatturato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta del sottosegretario Fraccaro, che prevede un superbonus al 110 per cento per l’efficientamento energetico, l’adeguamento sismico, l’installazione di pannelli fotovoltaici, conta su un convinto appoggio trasversale. Lo dice il Vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli. "Farà parte del prossimo Decreto per il rilancio dell’economia, al pari del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, delle misure per il lavoro e del ristoro, a fondo perduto, per le imprese che hanno visto un calo di fatturato. Stiamo lavorando per rimettere in moto il Paese, dando il necessario sostegno a famiglie e imprese. Passo dopo passo, per fare in modo che le misure adottate siano efficaci”, aggiunge. (Rin)