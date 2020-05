Roma: Bordoni (Lega), con attività chiuse la domenica città non riparte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attività chiuse la domenica, troppi errori, così Roma non riparte. Sono passati pochi giorni da quando, nel corso di una protesta simbolica, artigiani e ristoratori riconsegnavano le chiavi dei loro negozi alla sindaca, ma la Raggi, per tutta risposta, chiude bar, gelaterie e pizzerie la domenica pomeriggio". Lo scrive in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge: "una volta di più questa amministrazione dimostra di non aver capito come si rilancia il commercio a Roma. È il preludio al fallimento. Aprire a queste condizioni vuol dire morire perché il desiderio di tornare al lavoro si scontra con nuove regole inique. Se non si abbassano i costi fissi promuovendo le attività nei giorni e nelle ore di maggior guadagno queste saranno costrette a chiudere. Sono certo che l'assessore Cafarotti, da attento mediatore, possa risolvere questo problema chiedendo la modifica dell'ordinanza in particolare per quanto riguarda la domenica". (Rer)