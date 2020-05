Kenya: Casellati, soddisfazione per la liberazione di Silvia Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È con viva soddisfazione che accolgo la notizia della liberazione di Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya nel novembre 2018. Lo dichiara il presidente del Senato Elisabetta Casellati. "Esprimo la mia vicinanza ai suoi cari che per tutto questo tempo hanno atteso con grande apprensione il suo ritorno e ringrazio tutte le istituzioni, l’Aise in particolar modo, per il lavoro che ha reso possibile questo felice epilogo”, aggiunge.(Rin)