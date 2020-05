Kenya: Perilli (M5s), liberazione Silvia Romano grande notizia per tutto il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La liberazione di Silvia Romano è una grande notizia per tutto il paese che da tempo aspettava questo momento. Esprimiamo tutta la nostra felicità a lei e ai suoi familiari, che in questi mesi hanno vissuto nel dolore e nell'apprensione. Così in una nota il capogruppo al Senato del M5s Gianluca Perilli. "Ringraziamo la nostra intelligence e tutti coloro che hanno lavorato per liberare Silvia. L'aspettiamo presto in Italia", aggiunge.(Rin)