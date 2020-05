Kenya: gruppo Pd Milano, gioia per liberazione Silvia Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con grande gioia l'attesa notizia della liberazione di Silvia Romano. Ci auguriamo che la nostra concittadina, rapita in Kenya il 20 novembre del 2018, torni presto a casa tra le braccia dei suoi cari. Tutta Milano e tutta l'Italia la attendono". Lo scrivono in una nota congiunta le consigliere e i consiglieri milanesi del Partito Democratico in cui "ringraziano chi ha lavorato per la liberazione di Silvia e a Silvia augurano il ritorno ad una nuova vita serena".(com)