Ue: presidente greca Sakellaropoulou, solidarietà sia reale e non solo retorica

- In Europa la solidarietà fra i paesi membri deve essere reale, e non solo retorica. Lo ha affermato oggi la presidente greca Katerina Sakellaropoulou in un messaggio in occasione della Festa dell'Europa, ripresa dal quotidiano "Kathimerini". "Una risposta comune alla pandemia, e la distribuzione degli oneri finanziari nella sua gestione, è necessaria per proteggere l'integrità e l'unità dell'Ue e della zona euro", ha affermato in una nota il capo dello Stato ellenico. "In un mondo sempre più oscuro, l'Europa nonostante tutti i suoi difetti, errori e fallimenti, rimane la casa splendente sulla collina", ha detto ancora Sakellaropoulou. (Gra)