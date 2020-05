© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condoni? No grazie. Il prossimo decreto del governo conterrà misure di fortissimo impatto per il sostegno e rilancio di famiglie e imprese e ne vogliamo andare orgogliosi. Cose di cui vergognarci non ne dovrà contenere. Questo governo su green e sostenibilità deve mantenere una linea chiara e univoca". Lo scrive in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi. (Rin)