Bielorussia: presidente Lukashenko festeggia 75mo anniversario fine Grande guerra patriottica

- Si sono tenute oggi in Bielorussia le celebrazioni per il 75mo anniversario del Giorno della vittoria sul nazifascismo, nonostante la pandemia di coronavirus abbia portato ad annullare eventi simili in altre parti del mondo e in particolare nella vicina Russia. “La Bielorussia è sorta come uno scudo vivo sulla via dell'aggressore. Dopo aver marciato per metà dell'Europa, i nazisti incontrarono per la prima volta una forte resistenza nelle terre bielorusse. L'eroica difesa della fortezza di Brest, della città di Mogilev, durò molto più a lungo della conquista di molti paesi europei. È nelle feroci battaglie del 1941, anche nelle terre bielorusse, che la fiducia del nemico nella sua supremazia è stata scossa e sono state gettate le basi della futura Grande vittoria”, ha sottolineato il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, ripreso dall'agenzia di stampa "Belta". (segue) (Res)