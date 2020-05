Bielorussia: presidente Lukashenko festeggia 75mo anniversario fine Grande guerra patriottica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa festa è sacra per noi. La tragedia della nazione bielorussa, che ha sopportato l'onere titanico delle perdite e della distruzione della guerra più crudele del 20mo secolo, è incomparabile rispetto a tutte le difficoltà di oggi. Persino i pensieri di tradire le tradizioni che glorificano la storia delle grandi opere dei vincitori da 75 anni sono già impensabili per noi”, ha aggiunto Lukashenko. Il presidente ha osservato che la parata dell'esercito a Minsk quest'anno è l'unica detenuta nello spazio post-sovietico, ma onora tutti i guerrieri sovietici, che hanno liberato il mondo dai nazisti. “Oggi onoriamo le gesta dei nostri padri e antenati. La loro strada verso la vittoria è stata inondata dalle lacrime di madri, mogli e bambini, intrise di sangue dei compagni caduti nelle battaglie e dei civili, bruciate dalle ceneri dei villaggi bruciate dal nemico". “Ci inchiniamo davanti alle azioni eroiche di russi e bielorussi, ucraini ed ebrei, tatari e kazakhi, tagiki e uzbeki, kirghisi e turkmeni, georgiani, armeni, azeri e moldavi, lettoni, lituani ed estoni, tutti i residenti nell’Urss, i combattenti della resistenza clandestina d'Europa, i nostri alleati Usa, Regno Unito e Cina. Il loro coraggio, coraggio e prontezza a morire per il loro paese divennero una terribile arma di vendetta contro i nazisti e i loro Stati satellite” ha concluso Lukashenko. (Res)