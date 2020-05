Venezuela: Operazione Gedeon, 31 accusati e un nuovo arresto (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maduro ha annunciato che denuncerà gli Stati Uniti al Tribunale penale internazionale (Tpi) e al Consiglio di sicurezza dell’Onu per il loro presunto coinvolgimento nell’operazione. “Andremo al Tribunale penale internazionale e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ho dato istruzioni dirette al ministro degli Esteri Jorge Arreaza e all’ambasciatore presso le Nazioni Unite, Samuel Moncada, per preparare una forte denuncia”, ha detto Maduro in un incontro virtuale con la stampa. Nel caso del Tpi la denuncia si sommerà a quella già presentata da Caracas lo scorso febbraio per le “misure coercitive” adottate unilateralmente dal governo degli Stati Uniti nei confronti del paese caraibico. (Brb)