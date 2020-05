© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Silvia Romano è libera. Lo ha appena dichiarato il Presidente Conte. Una notizia meravigliosa per tutti noi, ti aspettiamo a Milano". Lo scrive su Facebook l'assessore del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, commentando l'annuncio della liberazione della cooperante milanese, rapita in Kenya nel novembre 2018. (com)