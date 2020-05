© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una notizia che ci riempie il cuore di gioia: Silvia Romano è finalmente libera. Lo scrive su Twitter il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni rilanciando il tweet del presidente del consiglio Conte. "Grazie a chi in silenzio ha lavorato per far tornare Silvia a casa“, aggiunge.(Rin)