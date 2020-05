Kenya: Tofalo (M5s), liberazione Silvia Romano gioia per l'Italia, grande lavoro Intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvia Romano torna a casa. La liberazione della nostra connazionale è una notizia bellissima e motivo di gioia immensa soprattutto in un momento così emergenziale per il nostro Paese. Lo scrive in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo. "Nell'attesa del suo rientro in Italia, mi unisco alla gioia dei familiari".Complimenti e grazie a tutto il comparto Intelligence e soprattutto all'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, uomini e donne, grandi professionisti, che quotidianamente lavorano in assoluto silenzio", aggiunge. (Rin)