Slovacchia: per la prima volta da due mesi nessun nuovo caso di Covid-19 nel paese

- Per la prima volta negli ultimi due mesi, in Slovacchia non sono stati registrati nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità slovacco, ripreso dall’agenzia di stampa “Tasr”. A seguito di 3.900 test per il Covid-19 condotti nella giornata di venerdì, "nessuno nel paese è risultato positivo”, si legge in una nota del dicastero. In Slovacchia finora sono stati registrati 1.455 casi confermati di contagio dopo aver effettuato 118.300 test a partire dal primo marzo. 26 pazienti sono deceduti e 919 sono guariti. Il paese dell'Europa centrale ha consentito nelle ultime settimane la riapertura di negozi, piccoli grandi magazzini, biblioteche, musei, gallerie e hotel. I ristoranti possono offrire cene all'aperto.(Vap)