Lega: oggi iniziativa su ''autonomia per Roma Capitale''

- Oggi alle ore 18, in diretta sulla pagina Facebook "Lega - Salvini premier - Roma", si svolgerà "autonomia per Roma Capitale", una iniziativa della Lega "per Il rafforzamento del ruolo della Capitale e di tutti gli enti locali contro il tentativo del Governo di riportare il Paese sulla via delle statalizzazioni e del centralismo. Lo comunica la Lega in una nota. Interverranno il deputato e coordinatore di Roma, Claudio Durigon, il deputato Massimo Garavaglia, l'eurodeputato Antonio Rinaldi, e il Responsabile dipartimento autonomia, Marco Penna. (Rer)