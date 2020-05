Kenya: viceministro Esteri Del Re ringrazia Aise e Farnesina per liberazione Silvia Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri Emanuela Del Re ha ringraziato l'intelligence italiana e la Farnesina per l'impegno profuso nella liberazione di Silvia Romano. "Silvia Romano è stata liberata! Una notizia meravigliosa! Ti aspettiamo a casa Silvia! Grazie alla nostra intelligence e a Farnesina per l'impegno costante! Grazie a tutti quelli che non hanno mai smesso di crederci e di lottare per Silvia Romano", si legge nel tweet di Del Re.(Res)