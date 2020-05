Carceri: Lega Lazio, nessuno sconto a Battisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di latitanza persino l'ex terrorista Cesare Battisti vorrebbe tornare a casa dei parenti nel Lazio con la scusa del Coronavirus. Si faccia curare in carcere. Niente regali ai nemici dell'Italia". Lo scrive in una nota Francesco Zicchieri, vicecapogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore regionale del partito, che aggiunge: "Questa richiesta la dice lunga sulla scellera scelta del Governo di rilasciare centinaia di criminali di ogni sorta. È accaduto qualche giorno fa con il clan Casamonica, ora basta". (Com)