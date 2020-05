Sanità: Pastorino (Leu), Stato commissari sanità Liguria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissariamento temporaneo della Asl in Liguria è un dato di fatto. La decisione del presidente della Regione Toti è chiara: vuole limitare il potere nelle mani dei direttori generali e portarlo nella figura di Walter Locatelli. Lo dichiara il deputato genovese Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu. "È incredibile che dalla giunta arrivi un orientamento del genere: mentre è necessario rafforzare la medicina territoriale, come spiegano gli esperti dopo la prima emergenza da epidemia di Coronavirus, si va nella direzione opposta. E si accentra tutto, dimostrando di aver perso il senso della realtà", aggiunge. "Questo accentramento - aggiunge Pastorino - conferma il fallimento su tutta la linea del sistema Toti. Questi amministratori prima sbagliano direttive, per tutto vale l'esempio delle attrezzature non acquistate e i pazienti oncologici del San Martino costretti ad andare in autobus a Savona. Poi non contenti riportano tutto nelle loro mani. In realtà per la Liguria sarebbe opportuno un commissariamento, ma da parte dello Stato". (Rin)