Coronavirus: in Lombardia 502 nuovi positivi, decessi +85

- In Lombardia nelle ultime 24 ore sono 502 i nuovi casi positivi al coronavirus, in calo rispetto ai +609 registrati ieri (totale 81.225). Lo comunica Regione Lombardia nel consueto bollettino giornaliero sull'andamento della pandemia. In lieve diminuzione anche i nuovi decessi che oggi sono 85 rispetto ai +94 della giornata precedente (totale 14.924). Si conferma il trend del calo dei ricoveri nelle terapie intensive (-70, totale 330) e negli altri reparti (-167, totale 5.535). Dall'inizio dell'emergenza i tamponi effettuati arrivano a un totale di 77.765, dopo gli 11.478 fatti nelle ultime 24 ore. (Rem)