Kenya: Pucciarelli (Lega), bene liberazione Silvia Romano, governo cerchi verità

- Finalmente Silvia Romano è libera e potrà tornare dalla sua famiglia e dai suoi affetti. Lo afferma la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, presidente della commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani. "Ci sarà tempo per chiarire i numerosi lati oscuri della vicenda: ora è quello della gioia per la liberazione e della speranza che Silvia esca da questa tremenda vicenda il più velocemente possibile. Chiediamo sin d'ora al governo di lavorare scrupolosamente per l'accertamento della verità e per assicurare alla giustizia chi ha compiuto questo insopportabile sopruso", aggiunge.(Rin)