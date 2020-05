© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli si è detta felice per la liberazione di Silvia Romano. "Una notizia bellissima. Voglio ringraziare tutte le persone che in questi mesi hanno lavorato in silenzio, lontano dal clamore, per farla tornare in Italia", aggiunge. (Rin)