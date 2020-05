Slovenia: ministro Esteri Logar, relazioni con Croazia oggetto di troppe speculazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni fra Slovenia e Croazia sono oggetto di troppe speculazioni, ma i passi avanti finora non sono stati molti. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri sloveno Anze Logar, in un’intervista al supplemento del sabato del quotidiano “Delo”. “Ci sono state troppe chiacchiere sui rapporti fra Slovenia e Croazia, ma poche cose concrete sono state realizzate”, ha detto il ministro, affermando che per quanto l’arbitrato sia stato chiaro, ci sono stati comunque dei risvolti positivi nelle relazioni fra Lubiana e Zagabria. A gennaio la Corte di giustizia dell'Unione europea si è dichiarata non competente nei confronti della denuncia della Slovenia contro la Croazia per l'infrazione delle normative Ue causata dalla mancata attuazione dell'arbitrato internazionale sui confini. (segue) (Lus)